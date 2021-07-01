Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почему загар опасен для привитых от короновируса ● В Крыму уже более 300 новых заражений ● В Крыму хотят запретить автобусные экскурсии ● Проверки соблюдения ограничений в Крыму будут проводить по ночам ● «Полная анархия»: на крымских курортах игнорируют антиковидные ограничения
Заболеваемость молодежи коронавирусом стремительно растет в Крыму
Доля молодых людей в структуре заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму растет.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«В структуре заболевших возраст смещается на более молодое поколение. На сегодняшний день самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет, 30-49 лет. Поражено работоспособное население», – сообщила Пеньковская.
Ранее сообщалось, что число летальных случаев от коронавируса в Крыму превысило 1,5 тысячи за весь период пандемии. Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму и Севастополе возобновился после майских праздников.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Полная анархия»: на крымских курортах игнорируют антиковидные ограничения. В курортных городах и поселках Крыма практически полностью игнорируют антиковидные запреты.
В Крыму подтвердили индийский и британский штаммы коронавируса. По результатам секвенирования на территории Республики Крым были выделены не только традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, но также британский и индийский штаммы.
Летальность от коронавируса в Крыму за неделю выросла на треть. Летальность от коронавируса в Крыму выросла на треть за минувшую неделю.
Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех муниципальных образованиях Крыма.
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