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Коронавирус в Крыму

Заболеваемость молодежи коронавирусом стремительно растет в Крыму

13:47 четверг, 1 июля 2021

Доля молодых людей в структуре заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму растет.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«В структуре заболевших возраст смещается на более молодое поколение. На сегодняшний день самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет, 30-49 лет. Поражено работоспособное население», – сообщила Пеньковская.

Ранее сообщалось, что число летальных случаев от коронавируса в Крыму превысило 1,5 тысячи за весь период пандемии. Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму и Севастополе возобновился после майских праздников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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