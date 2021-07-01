Заболеваемость молодежи коронавирусом стремительно растет в Крыму

Доля молодых людей в структуре заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму растет.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«В структуре заболевших возраст смещается на более молодое поколение. На сегодняшний день самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет, 30-49 лет. Поражено работоспособное население», – сообщила Пеньковская.

Ранее сообщалось, что число летальных случаев от коронавируса в Крыму превысило 1,5 тысячи за весь период пандемии. Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму и Севастополе возобновился после майских праздников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Полная анархия»: на крымских курортах игнорируют антиковидные ограничения. В курортных городах и поселках Крыма практически полностью игнорируют антиковидные запреты.

В Крыму подтвердили индийский и британский штаммы коронавируса. По результатам секвенирования на территории Республики Крым были выделены не только традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, но также британский и индийский штаммы.

Летальность от коронавируса в Крыму за неделю выросла на треть. Летальность от коронавируса в Крыму выросла на треть за минувшую неделю.

Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех муниципальных образованиях Крыма.