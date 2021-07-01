Вода в Азовском море у берегов Крыма прогрелась до 25 градусов

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Температура воды в Азовском море у берегов Крыма в настоящий момент составляет 25 градусов.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Температура морской воды сейчас уже высокая. Самое теплое море у нас Азовское – 25 градусов. южный берег и западное побережье Крыма – 22-23 градуса», – уточнила Любецкая.

Она добавила, что на следующей неделе температура морской воды на южном и западном побережье прогреется до 24 градусов.

Ранее сегодня она сообщила, что в ближайшие дни циклон принесет в Крым грозовые дожди.

В тексте использованы материалы: Крыминформ,

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