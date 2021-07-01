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Общество

Вода в Азовском море у берегов Крыма прогрелась до 25 градусов

18:21 четверг, 1 июля 2021
Вода в Азовском море у берегов Крыма прогрелась до 25 градусов

фото © zp.vgorode.ua

Температура воды в Азовском море у берегов Крыма в настоящий момент составляет 25 градусов.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Температура морской воды сейчас уже высокая. Самое теплое море у нас Азовское – 25 градусов. южный берег и западное побережье Крыма – 22-23 градуса», – уточнила Любецкая.

Она добавила, что на следующей неделе температура морской воды на южном и западном побережье прогреется до 24 градусов.

Ранее сегодня она сообщила, что в ближайшие дни циклон принесет в Крым грозовые дожди. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ,

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Прогноз погоды в Крыму на среду 30 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 30 июня.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 29 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 29 июня.

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