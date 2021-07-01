Общество
Вода в Азовском море у берегов Крыма прогрелась до 25 градусов
фото © zp.vgorode.ua
Температура воды в Азовском море у берегов Крыма в настоящий момент составляет 25 градусов.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Температура морской воды сейчас уже высокая. Самое теплое море у нас Азовское – 25 градусов. южный берег и западное побережье Крыма – 22-23 градуса», – уточнила Любецкая.
Она добавила, что на следующей неделе температура морской воды на южном и западном побережье прогреется до 24 градусов.
Ранее сегодня она сообщила, что в ближайшие дни циклон принесет в Крым грозовые дожди.
В тексте использованы материалы: Крыминформ,
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