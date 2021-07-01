Власть
Власти Крыма хотят торговать с Никарагуа
Соглашение об экономическом сотрудничестве будет подписано сегодня между Республикой Крым и Никарагуа.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента латиноамериканской страны Лауреано Ортега Мурильо.
Делегация Совета министров Республики Крым под руководством зампредседателя Георгия Мурадова уже провела встречи с представителями властей Никарагуа, в частности, с министрами финансов и промышленности и сопредседателем смешанной межправительственной комиссии Россия-Никарагуа, отмечается в сообщении.
«Мы собираемся работать над тем, чтобы в краткосрочной перспективе можно было установить связь с никарагуанскими компаниями, чтобы наладить деловые связи и начать торговлю между этим регионом и нашей страной», - пояснил Мурильо.
Латиноамериканским партнерам интересны среди прочего крымские разработки в сфере сельского хозяйства и проекты в области возобновляемых источников энергии. Крым, в свою очередь, может получить кофе, какао, сигары, сахар и морепродукты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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