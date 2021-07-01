Власть
В Севастополе резко сократились объемы строительства многоквартирных домов
фото © Новости Крыма
В Севастополе существенно сократились объемы строительства многоквартирных домов.
Об этом заявил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.
В 2020 году было выдано всего четыре разрешения на строительство МКД. В денежном выражении объемы отрасли снизились более чем на 60%.
«Отсутствие выданных разрешений на строительство негативно сказывается на валовом региональном продукте», – отметил Жукалов, добавив, что содействовать уплотнительной или точечной застройке, чего часто добиваются застройщики, тоже нецелесообразно.
По словам чиновника, новые площадки под жилищное строительство будут сформированы после утверждения правил землепользования и застройки.
Напомним, Севастополь занимает последнее место в России по доступности жилья.
В тексте использованы материалы: Новый день
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