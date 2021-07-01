В Севастополе резко сократились объемы строительства многоквартирных домов

фото © Новости Крыма

В Севастополе существенно сократились объемы строительства многоквартирных домов.

Об этом заявил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

В 2020 году было выдано всего четыре разрешения на строительство МКД. В денежном выражении объемы отрасли снизились более чем на 60%.

«Отсутствие выданных разрешений на строительство негативно сказывается на валовом региональном продукте», – отметил Жукалов, добавив, что содействовать уплотнительной или точечной застройке, чего часто добиваются застройщики, тоже нецелесообразно.

По словам чиновника, новые площадки под жилищное строительство будут сформированы после утверждения правил землепользования и застройки.

Напомним, Севастополь занимает последнее место в России по доступности жилья.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Масштабы грядущей застройки Южного пригорода Херсонеса попали на видео. Строительная площадка под кластер вблизи Херсонеса, между улицей Ерошенко и парком Анны Ахматовой, закрыта от общественности забором.

В Крыму общественность остановила скандальную стройку у Карадагского заповедника. В Крыму почти полтора года общественники и депутаты Феодосийского городского округа пытались освободить охранную зону Карадагского заповедника от застройки.

Крымчане боятся, что коммунальные сети не потянут новые стройки. На Петербургском международном экономическом форуме власти Крыма подписали шесть крупных инвестиционных соглашений о реализации туристических и строительных проектов на территории полуострова.

Жители Большой Ялты жалуются на неостановленные стройки. С 1 июня представители муниципального контроля администрации Ялты провели 12 рейдов по выявлению объектов, где, вопреки запрету, не остановлены строительные работы.