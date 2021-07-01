В Севастополе при прочистке канализации обнаружили принтер

Кроме него сотрудники извлекли камни, тряпки и покрышки.

В ходе аварийных работ в Гагаринском районе Севастополя сотрудниками «Водоканала» из канализационной трубы был извлечен принтер. Об этом на своей странице в Instagram сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Ничего личного. Просто нашли в канализации принтер. Воду включаем», – лаконично подписал опубликованное видео Евгений Горлов.

Информация о работах, ведущихся в районе дома №18а по улице Астана Кесаева, появилась и в группе «Черный список Севастополь». В публикации отмечалось, что сотрудники «Водоканала» с применением тяжелой техники работали, в том числе, и в ночное время, чем доставили существенные неудобства горожанам.

Отвечая на размещенную жалобу, представители регионального правительства подчеркнули небывалые объемы образовавшегося засора, который, по их словам, было невозможно прочистить ни тросом, ни промыть под давлением.

«Из коллектора были извлечены камни большого размера, тряпки, покрышки и принтер, уже не говоря о бытовом мусоре, который не должен попадать в канализацию. Такой сильный засор невозможно было прочистить ни тросом, ни промыть под давлением. Поэтому и производились земляные работы», – ответили сотрудники через официальную страницу правительства.

В пресс-службе ГУПС «Водоканал» журналистам заявили, что в настоящее время работы на данном объекте завершены.

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