В Севастополе обнаружили римский некрополь с останками детей

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В Севастополе на месте раскопок вблизи музея-заповедника «Херсонес Таврический» ученые обнаружили некрополь римского времени, в котором захоронены дети.

Об этом журналистам сообщили участники комплексной экспедиции, работающей на территории строительства будущего историко-археологического парка в Херсонесе.

По словам сотрудника Института истории материальной культуры РАН, директора научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета Виктора Вахонеева, участок возле скалы к юго-западу от городища Херсонеса давно привлекал ученых и начинал исследоваться еще в конце 19 века. Но удивительные открытия продолжаются. Так, вскоре после недавнего обнаружения уникального раннехристианского склепа экспедиция обнаружила римский некрополь, который ученые детально изучают в эти дни.

«Мы зафиксировали часть некрополя римского времени, предварительно II века нашей эры, и на протяжении последних нескольких дней мы изучили четыре погребения. Два из них – это погребения детей, сделанные в грунтовых ямах с каменными обкладками.

Во втором погребении, которое мы буквально вчера раскопали, были обнаружены остатки каких-то бронзовых изделий с позолотой. <...> И еще одно было погребение зачищено нами и изучено – женщина с ребеночком на груди – совсем маленькие косточки. Мы внимательно все зафиксировали. Там же был фрагмент, возможно, зеркальца, кувшинчик, крышечка, несколько монет», – рассказал Вахонеев.

По его словам, грунт в этом месте у скалы сильно переувлажнен, в том числе из-за нахождения рядом коллектора городской канализации, так что большинство бронзовых находок плохо сохранились. Кроме того, же сегодня ученые предполагают, что вряд ли удастся сохранить фрагменты тканей, найденных в разных частях склепа. По словам специалиста-реставратора Государственного Эрмитажа Марии Тихоновой, это кусочки различных типов редкого полотняного переплетения, предположительно льна или хлопка, а также шелковые фрагменты, узоры переплетения которых уже не читаются.

Специалисты рассчитывают, что сохранить подробные сведения о находках удастся благодаря проведению в лаборатории научно-технической экспертизы, которая позволит определить состав волокна, красители и прочие характеристики.

В то же время многие другие артефакты, в том числе инвентарь, которого здесь оказалось на удивление много, были извлечены и уже изучаются, говорят ученые.

«Что самое примечательное, они (места захоронений – ред.) были очень насыщены инвентарем. В одном из погребений было больше десяти стеклянных сосудов-бальзамариев двух типов, два кувшинчика краснолаковых, пряслицы с веретеном – возможно, девочка была погребена, несколько монет. Все находки сейчас находятся в стадии первичной фиксации и впоследствии будут переданы в фонды музея-заповедника», – сообщил Вахонеев.

Он уточнил, что для изучения останков, найденных в некрополе, был приглашен симферопольский антрополог Сергей Радочин, который уже провел первичный осмотр находок и дал рекомендации относительно их дальнейшего изучения. В частности, ученые обсудили возможность проведения ДНК-анализа материалов, который позволит получить максимальную информацию о захороненных здесь людях, вплоть до возраста, болезней и причины смерти.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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