Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму хотят запретить автобусные экскурсии ● Проверки соблюдения ограничений в Крыму будут проводить по ночам ● «Полная анархия»: на крымских курортах игнорируют антиковидные ограничения ● В Крыму подтвердили индийский и британский штаммы коронавируса ● Аксенов пригрозил крымчанам и туристам локдаунами
В Крыму уже более 300 новых заражений
фото © Новости Крыма
За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 219 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5176 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 198 человек, выздоровевших за весь период – 43 631 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму подтвердили индийский и британский штаммы коронавируса. По результатам секвенирования на территории Республики Крым были выделены не только традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, но также британский и индийский штаммы.
Летальность от коронавируса в Крыму за неделю выросла на треть. Летальность от коронавируса в Крыму выросла на треть за минувшую неделю.
Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех муниципальных образованиях Крыма.
Минздрав рассказал о порядке ревакцинации от коронавируса в Крыму. Жители Крыма могут свободно записываться на повторную вакцинацию от коронавируса.
В Крыму уже более 300 новых заражений
За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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