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Коронавирус в Крыму

В Крыму уже более 300 новых заражений

10:01 четверг, 1 июля 2021
В Крыму уже более 300 новых заражений

фото © Новости Крыма

За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 219 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5176 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 198 человек, выздоровевших за весь период – 43 631 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму подтвердили индийский и британский штаммы коронавируса. По результатам секвенирования на территории Республики Крым были выделены не только традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, но также британский и индийский штаммы.

Летальность от коронавируса в Крыму за неделю выросла на треть. Летальность от коронавируса в Крыму выросла на треть за минувшую неделю.

Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех муниципальных образованиях Крыма.

Минздрав рассказал о порядке ревакцинации от коронавируса в Крыму. Жители Крыма могут свободно записываться на повторную вакцинацию от коронавируса.

Коронавирус в Крыму
В Крыму уже более 300 новых заражений

В Крыму уже более 300 новых заражений

За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.

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