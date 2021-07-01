В Крыму решили наказать мэра Армянска

Как установила проверка надзорного ведомства в установленный срок в местной администрации не рассмотрели обращения о предоставлении в собственность земельных участков.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«В установленный срок обращения граждан рассмотрены не были, своевременно решения о предоставлении земельных участков либо мотивированный отказ в их предоставлении не были приняты», — уточнили в пресс-службе.

По фактам выявленных нарушений в отношении главы администрации Армянска возбудили административное делопроизводство, грозящее штрафом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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