В Крыму обещают вакцинировать 100 процентов работников гостиниц и отелей

На данный момент в республике действуют 120 пунктов мобильной вакцинации.

Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

«На самом деле средства размещения обращаются к нам, мы формируем списки и совместно с Министерством здравоохранения республики отрабатываем в рамках централизованной вакцинации. Таким образом уже больше 10 тысяч сотрудников санаториев и гостиниц вакцинированы. Но нам есть над чем еще над чем работать, мы будем сейчас усиливать работу. (…) Я думаю, что мы будем настаивать на 100% вакцинации. Мы понимаем, что часть сотрудников вакцинируются самостоятельно, часть, возможно, переболевшие, но соответственно они должны сдать тесты на антитела и после этого вакцинироваться, потому что главный тренд сезона – безопасность», — сообщил Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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