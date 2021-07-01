Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Проверки соблюдения ограничений в Крыму будут проводить по ночам ● «Полная анархия»: на крымских курортах игнорируют антиковидные ограничения ● В Крыму подтвердили индийский и британский штаммы коронавируса ● Аксенов пригрозил крымчанам и туристам локдаунами ● Летальность от коронавируса в Крыму за неделю выросла на треть
В Крыму хотят запретить автобусные экскурсии
фото © Российская газета
В случае несоблюдения в Крыму масочного режима в условиях пандемии коронавируса в экскурсионных автобусах, этот вид деятельности будет запрещен на полуострове, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Мы промониторим еще ситуацию с экскурсионными автобусами и если ситуация не изменится, я прошу глав администраций давать эту информацию, я вынуждена буду дать представление по прекращению автобусных экскурсий. Останутся индивидуальные экскурсии», – сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.
В ходе того же заседания глава Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму и Севастополе отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Глава Крыма Сергей Аксенов опасается введения нового локдауна на полуострове.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Nordwind приостановила рейсы из Калуги в Крым из-за низкого спроса. Авиакомпания Nordwind приостанавливает прямые рейсы из Калуги в Симферополь с 7 июля.
Центр Ялты открыли для личного автотранспорта. Центр Ялты сегодня был открыт для движения личного транспорта. Как отметила глава администрации города Янина Павленко, соответствующее решение было принято накануне на заседании комиссии по ЧС.
Троллейбусы возобновили работу на всех маршрутах Большой Ялты. Троллейбусы сегодня вышли на все муниципальные маршруты Большой Ялты.
В Крыму туристов возят переполненные автобусы-развалюхи и водители-хамы. В разгар туристического сезона в Крыму на междугородних маршрутах продолжают курсировать морально и технически изношенные автобусы.
В Крыму уже более 300 новых заражений
За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 1 июля фото
Сегодня, 1 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Турист: Россия сама не признает Крым
Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.
17 часов назад
Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается
20 часов назад
Аксенов пригрозил крымчанам и туристам локдаунами
16 часов назад
В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленскогофото
18 часов назад
Стала известна готовность дамбы на Северо-Крымском канале
Дамба достроена на 80%, но этого достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в Крым, заверил Кориневич.