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В Крыму хотят запретить автобусные экскурсии

09:01 четверг, 1 июля 2021
В Крыму хотят запретить автобусные экскурсии

фото © Российская газета

В случае несоблюдения в Крыму масочного режима в условиях пандемии коронавируса в экскурсионных автобусах, этот вид деятельности будет запрещен на полуострове, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Мы промониторим еще ситуацию с экскурсионными автобусами и если ситуация не изменится, я прошу глав администраций давать эту информацию, я вынуждена буду дать представление по прекращению автобусных экскурсий. Останутся индивидуальные экскурсии», – сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

В ходе того же заседания глава Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму и Севастополе отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Глава Крыма Сергей Аксенов опасается введения нового локдауна на полуострове.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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