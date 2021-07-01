У берегов Крыма обнаружили неизвестное затонувшее судно

фото © Александр Ёлкин|ВКонтакте

Подводная экспедиция крымской поисковой организации «Батарея 29БИС» наткнулась на неизвестное судно, лежащее на глубине семи метров на траверзе Керчи.

Как рассказал руководитель организации Александр Елкин, дайверы нашли металлический катер длиной 25-30 метров и шириной до шести метров.

«Судно лежит на ровном киле. Замыто в грунт практически по верхнюю палубу с бронзовыми швартовочными кнехтами и шпилем. При этом надстроек нет», — отмечает поисковик.

Однако даже когда вскрыли первый трюм, то не удалось обнаружить ничего, что бы помогло идентифицировать объект: ни останков экипажа, ни вооружения, ни боеприпасов. Также нет пока доказательств того, что судно затонуло во время Великой Отечественной войны.

«Единственная находка на данный момент — прибор с надписями на иностранном языке», — рассказал Александр.

Тем не менее поисковики уверенно заявляют, что судно было построено после 1930-х годов, поскольку нет паровой машины. Скорее всего, это был гражданский рыболовецкий катер.

Собеседник предполагает, что возможно его использовали для высадки морского десанта Красной Армии в 1941-м или 1943 годах.

«Почти все участники этих десантов погибли. Если удастся идентифицировать нашу находку, то, возможно, это поможет узнать, кто здесь погиб. Это будет большая братская могила», — сообщил Александр.

В тексте использованы материалы: Форпост

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