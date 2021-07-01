Туристка травмировалась из-за неисправного аттракциона на пляже в Евпатории

На пляже «Лазурный берег» в Евпатории во время использования аттракциона «Парашютинг» оборвался трос катера буксировщика и женщина упала в воду, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

«40-летний евпаториец пристегнув системой «Тандем» пострадавшую вместе с несовершеннолетним ребенком к катеру, начал буксировку системы парашюта. В ходе набора высоты оборвало буксировочный трос, и женщина с ребенком упали в воду. Несовершеннолетний не пострадал», — говорится в сообщении.

Женщина получила незначительные ушибы и от госпитализации отказалась.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что капитан корабля не имеет разрешительных документов на использование судна в коммерческих целях.

Деятельность аттракциона остановлена, система «Парашютинг» и катер изъяты.

Владельцу катера грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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