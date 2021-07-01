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Власть

Симферополец предстанет перед судом за пособничество в «фиктивной регистрации»

10:34 четверг, 1 июля 2021

Житель Симферополя содействовал 29 иностранцам в получении фиктивной регистрации.

Как сообщила прокуратуры Крыма, мужчина стал фигурантом уголовного дела, которое уже направлено в суд.

«Житель Симферополя получал информацию об иностранных гражданах, которые, прибыв на территорию Российской Федерации, с целью соблюдения требований законодательства желали уведомить органы миграционного контроля об их месте пребывания, – говорится в сообщении. – Обвиняемый обращался к жителям города, уговаривая их выступить принимающей стороной и поставить на фиктивный миграционный учет иностранных граждан в жилых помещениях по месту регистрации и проживания симферопольцев за денежное вознаграждение».

Согласившиеся на условия граждане получали от мужчины заполненные экземпляры бланков уведомлений о прибытии иностранцев. Затем он передавал им обещанные денежные средства.

«Таким образом была осуществлена фиктивная постановка на учет 29 граждан Узбекистана, Абербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, – уточнили в прокуратуре. – С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу».

В ведомстве уточнили, что крымчанину вменяют совершение 12 эпизодов преступления по частям 4, 5 статьи 33, а также статьи 322.3 УК РФ - подстрекательство и пособничество в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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