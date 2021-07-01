Школьник в Джанкое скончался после падения на него футбольных ворот

Следкомитет расследует уголовное дело по факту падения футбольных ворот на 11-летнего школьника в Джанкое.

От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следствием установлено, что на спортивной площадке по улице Нестерова произошло падение металлических футбольных ворот на 11-летнего мальчика. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте трагедии», – сообщила Постнова.

Незакрепленные ворота были установлены на муниципальной спортплощадке города и являлись имуществом управления по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, капитального строительства администрации Джанкоя.

Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски и выемку документации в администрации Джанкоя и в офисе фирмы, оборудовавшей спортплощадку.

«Допрошен широкий круг лиц, назначена экспертиза на предмет соответствия требованиям ГОСТа ворот и оборудованной территории для занятия детей спортом», – заключила Постнова.

Джанкойская межрайонная прокуратура по факту инцидента начала проверку. «В ходе проверки, которая проводится Джанкойской межрайонной прокуратурой, будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. Кроме того, будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц местной администрации по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки», – сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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