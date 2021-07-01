Севастопольская семья восстановила оружия и бомб на восемь лет тюрьмы

Нездоровое увлечение следами Второй мировой войны разрушило ФСБ.

Отец и сын оборудовали в севастопольской квартире подпольную мастерскую, где восстанавливали до боевого состояния оружие и боеприпасы, найденные в местах ведения боев времен Второй мировой войны – а также переделывали другое оружие, приобретенное при неустановленных пока обстоятельствах.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, в ходе обследования жилья «реставраторов» было обнаружено два килограмма взрывчатки и три военных электродетонатора, две самодельных осколочных бомбы, патроны к огнестрельному оружию различного калибра, а также «предметы, внешне схожие со стрелковым оружием и основными его частями», которые в данный момент направлены на баллистическую экспертизу.

В отношении отца и сына возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222, ч.2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе группы лиц по предварительному сговору) по которой положено до 8 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее на незаконной трудовой деятельности попался токарь 13-го судоремонтного завода, который в свободное от работы время использовал мощности предприятия для производства винтовок, глушителей, переделки сигнальных пистолетов в боевые, а для любителей экзотики – вытачивал сюрикены.

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