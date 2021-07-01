Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.7
воздух +31
море +22

Происшествия

Севастопольская семья восстановила оружия и бомб на восемь лет тюрьмы

Нездоровое увлечение следами Второй мировой войны разрушило ФСБ.

Отец и сын оборудовали в севастопольской квартире подпольную мастерскую, где восстанавливали до боевого состояния оружие и боеприпасы, найденные в местах ведения боев времен Второй мировой войны – а также переделывали другое оружие, приобретенное при неустановленных пока обстоятельствах.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, в ходе обследования жилья «реставраторов» было обнаружено два килограмма взрывчатки и три военных электродетонатора, две самодельных осколочных бомбы, патроны к огнестрельному оружию различного калибра, а также «предметы, внешне схожие со стрелковым оружием и основными его частями», которые в данный момент направлены на баллистическую экспертизу.

В отношении отца и сына возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222, ч.2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе группы лиц по предварительному сговору) по которой положено до 8 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее на незаконной трудовой деятельности попался токарь 13-го судоремонтного завода, который в свободное от работы время использовал мощности предприятия для производства винтовок, глушителей, переделки сигнальных пистолетов в боевые, а для любителей экзотики – вытачивал сюрикены.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец предстанет перед судом за пособничество в «фиктивной регистрации». Житель Симферополя содействовал 29 иностранцам в получении фиктивной регистрации.

Проверки соблюдения ограничений в Крыму будут проводить по ночам. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать ночные проверки соблюдения бизнесом в республике коронавирусных ограничений.

Серийного педофила из Керчи будут судить по новым эпизодам. В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении керчанина, подозреваемого в растлении школьниц через интернет.

Юный ялтинец попался на мошеннической схеме с электронными сигаретами. В полицию Феодосии обратилась женщина, которая рассказала, как на одном из интернет-сайтов по очень привлекательной цене купила несуществующие электронные сигареты.

Коронавирус в Крыму
В Крыму уже более 300 новых заражений

В Крыму уже более 300 новых заражений

За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 1 июля

Какой сегодня праздник 1 июля фото

Сегодня, 1 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Лавандовые поля Крыма скоро пойдут под скос

Лавандовые поля Крыма скоро пойдут под скос

Через 9-15 дней в Крыму начнется сбор лаванды, на фоне которой так любят проводить фотосессии жители и гости полуострова.

Власть
С 1 июля в Крыму подорожает электроэнергия

С 1 июля в Крыму подорожает электроэнергия

С 1 июля 2021 года вступают в силу новые тарифы на потребление электроэнергии, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации