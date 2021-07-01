Проверки соблюдения ограничений в Крыму будут проводить по ночам

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать ночные проверки соблюдения бизнесом в республике коронавирусных ограничений.

Об этом он сказал на заседании оперштаба по ситуации с COVID-19 в республике.

«Прошу вас на несколько недель работу ЦОР (Центра оперативного реагирования при Совмине республике) перевести на после 23.00... Здесь простая ситуация: проехали в 23.30, сфотографировали всех, а потом спрашиваем главу администрации и всех остальных – чем занимались, выходили – не выходили, был ли этот факт установлен и, соответственно, на следующий день, какие приняты меры – если повторная ситуация, значит, объявляем военные действия», – сказал Аксенов.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в курортных регионах запрет на работу заведений общепита в ночное время не соблюдается, ограничения игнорируются и в общественном транспорте. «К сожалению, несмотря на все те требования, которые прописаны в вашем указе, в наших приморских городах и поселках в основной массе после 21.00 такое впечатление, что никакие действия указа на объекты общепита не распространяются. Мы видим это и по заражениям при сборе эпиданамнеза по транспорту – в транспорте соблюдение масочного режима опустилось до 30%, даже меньше», – отметила она.

Пеньковская предупредила бизнес, что в случае продолжения игнорирования ограничений власти пойдут на решительные меры. Осознать серьезность ситуации предприниматели должны сами. «Что касается коллективной ответственности – я бы даже сказала «безответственности» – бизнес сегодня должен научиться (работать) в тех условиях, которые есть, иначе мы будем вынуждены пойти на очень жесткие меры. Сколько бы мы ни отправляли контрольных групп, если не будет внутреннего понимания и внутренней дисциплины, ничего не изменится: мы не сможем поставить контролера у каждого объекта», – подчеркнула она.

Глава Крыма, в свою очередь, пригрозил локдауном и закрытием всех заведений общепита, как это было весной прошлого года. «Если вы не хотите привести к полному закрытию всех учреждений общепита и вернуться на позицию полутора лет назад, в апрель-май 2020 года (а мы видим, что ряд регионов уже пошли по этому пути, объявлено практически закрытие, наши коллеги в Краснодарском крае вообще бронирование сняли)… давайте слышать друг друга. Надо проводить встречи: бизнес, который хочет плясать, и их друзей-знакомых, которые работают в медицинских организациях – пусть они расскажут, как это нормально и ненормально. Если будем думать только о себе – никогда мы ничего не победим», – заключил он.

В Крыму уже несколько недель наблюдается рост заражений коронавирусом, ситуация стремительно ухудшается, заявили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю на треть выросло количество летальных случаев и почти на две трети – число больных, переносящих COVID-19 в тяжелой форме.

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 48 386 случаев коронавируса, выздоровели 43 433 человека, умерли 1 505 пациентов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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