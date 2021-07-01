Прогноз погоды в Крыму на четверг 1 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 1 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 30, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 75 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 81 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 31, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 96 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 88 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 24, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 25, на Кипре - 25, в Одессе - 22, в Сочи - 24, в Турции - 26, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 29 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 29 июня.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 28 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 28 июня.

На Крым вновь надвигаются ливни и шквал. 27 июня на полуостров вновь обрушится непогода, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 27 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 27 июня.