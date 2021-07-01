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Санкции

Продление экономических санкций ЕС из-за Крыма ожидается 12 июля

12:02 четверг, 1 июля 2021

Продление экономический санкций Евросоюза в отношении России из-за Крыма ожидается 12 июля.

25 июня сообщалось, что главы правительств стран ЕС согласились продлить еще на полгода санкции в отношении России из-за Крыма. Позже это подтвердил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Европейский союз в 2014 году ввел санкции, связанные с «нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». С тех пор их постоянно продолжали.

Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний в первичных и вторичных рынков капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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