Продление экономических санкций ЕС из-за Крыма ожидается 12 июля

Продление экономический санкций Евросоюза в отношении России из-за Крыма ожидается 12 июля.

25 июня сообщалось, что главы правительств стран ЕС согласились продлить еще на полгода санкции в отношении России из-за Крыма. Позже это подтвердил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Европейский союз в 2014 году ввел санкции, связанные с «нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». С тех пор их постоянно продолжали.

Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний в первичных и вторичных рынков капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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