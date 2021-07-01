«Полная анархия»: на крымских курортах игнорируют антиковидные ограничения

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В курортных городах и поселках Крыма практически полностью игнорируют антиковидные запреты.

Массово игнорируется масочный режим: в торговых центра в масках чуть более половины посетителей, в транспорте – вообще не более 10%. При этом большинство заражений происходит именно в транспорте, магазинах и ночных развлекательных заведениях.

До 1 сентября в республике запрещена работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров и заведений, в том числе детских. С 23:00 до 8:00 должны быть закрыты для посетителей все организации общепита – работать можно только на вынос и доставку.

В Ялте, Алуште, Симферополе и Симферопольском районе должны быть закрыты дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций, также запрещены выпускные вечера.

Однако выяснилось, что в курортных территориях бары, кафе и рестораны продолжают работать и ночью, работают все ночные заведения, при этом масочный режим никто не соблюдает.

Муниципальный контроль почти не работает. Например, в Судаке чиновники проверяют по 4 предприятия в день, хотя достаточно выйти из здания мэрии, пройти пару сотен метров и убедиться, что знаменитая Кипарисовая аллея, до отказа забитая различными увеселительными заведениями, не утихает до утра.

В других поселках ситуация не лучше. «В Коктебеле полная анархия», – отметил глава РК Сергей Аксенов. И поручил главам муниципалитетов не только организовать ночные рейды, но и самим принять в них участие.

Возможно, в этом случае чиновники заметят и нарушения закона о тишине, который игнорируется в курортных городах и поселках уже несколько лет.

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