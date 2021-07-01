Полицейские изъяли у севастопольца полтора килограмма амфетамина

Сотрудники полиции задержали севастопольца, который торговал наркотиками.

Как передает «Новый Севастополь», в городском управлении МВД сообщили, что у мужчины изъято полтора килограмма амфетамина.

«При осмотре места происшествия была обнаружена сумка гражданина, в которой находились 33 полимерных свертка с белым порошком. Изъятое вещество направлено на экспертизу, результат которой показал, что содержимое свертков – это амфетамин массой более полкилограмма», – сообщили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что, увидев полицейских, мужчина пытался выкинуть свою барсетку и сбежать. Однако полицейские задержали его в пригороде Севастополя. По месту жительства 35-летнего подозреваемого проведен обыск, в ходе которого правоохранители нашли еще около килограмма наркотика. Запрещенное вещество хранилось в кухонном шкафу. Также обнаружены электронные весы, фасовочные и упаковочные материалы.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд вынес приговор супружеской паре из Севастополя за торговлю наркотиками в Крыму. Кировский районный суд признал супружескую пару из Севастополя виновными в двух эпизодах покушения на торговлю наркотиками в Крыму.

Жителю Сак грозит лишение свободы за выращивание конопли в огороде. 40-летний любитель зеленых насаждений пояснил полицейским, что наркосодержащие растения выращивал исключительно для собственного пользования.

Охранник из Судака пытался продать полкило марихуаны. Сотрудники УФСБ задержали жителя Судака 1980 года рождения при попытке сбыта наркотических средств.

Суд приговорил бывшего борца с наркопреступностью к 14 годам колонии. Красноперекопский районный суд Крыма приговорил бывшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков местного отдела МВД к 14 годам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.