Полицейские изъяли у крымчанина катер

Сотрудники транспортной полиции изъяли у крымчанина катер «Аляска» с системой для парасейлинга, который не отвечал требованиям безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«В дежурную часть… поступило заявление от 39-летнего жителя Ростовской области о том, что при использовании водно-воздушного аттракциона (парасейлинг) на Массандровском пляже Ялты он неудачно приземлился на буксирующий систему катер и получил травму голеностопа. С пляжа ростовчанина доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Полицейские провели проверку по факту происшествия. Установлено, что аттракцион не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Капитан катера не имеет разрешительных документов на осуществление коммерческой деятельности. Функционирование аттракциона индивидуального предпринимателя оказывающего данного вида услуги, остановлена. Система (парасейлинг) и буксирующий катер изъяты сотрудниками транспортной полиции», – уточнили в ведомстве.

В ходе проверки выявлены признаки преступления по части 1 статьи 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Материалы будут переданы в Следственный отдел на транспорте ГУ СК по Крыму и Севастополю.

Парасейлинг — активный вид отдыха, когда человека на парашюте посредством длинного троса буксирует катер. Под парашютом могут находиться несколько человек, если позволяет мощность транспортного средства. При этом буксиром может быть не только катер, но и любой другой вид водного или наземного транспорта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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