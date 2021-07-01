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Коронавирус в Крыму

Почему загар опасен для привитых от короновируса

12:53 четверг, 1 июля 2021
Почему загар опасен для привитых от короновируса

фото © vgr.by

Людям, которые сделали прививку от короновируса, не стоит долго находится на солнце в часы, когда излучение наиболее интенсивно – это может спровоцировать аллергическую реакцию.

Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

«Пребывание под прямыми солнечными лучами всегда несет опасность, даже для здорового человека, потому что ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам и, как следствие, к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию», – сказал Сергей Пурясев.

Чтобы реакция на прививку прошла нормально, следует избегать палящего солнца не только после первой, но и после второй дозы вакцины, пока вырабатываются антитела, считает врач.

«Если люди собираются ехать на море, на дачи, по возможности надо заранее прививаться, – посоветовал Пурясев. -Лучше выходить на пляж в 6 утра, уходить уже в 10-11 утра и вечером появляться после 5-6 часов. И возьмите с собой антигистаминные препараты, которые уменьшают выброс гистамина и его токсичное действие на организм», – советует врач.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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