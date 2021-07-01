Происшествия
По факту нападения пьяного пациента на медиков в Севастополе проводят проверку
Следователи проводят проверку по факту нападения нетрезвого мужчины на медиков, оказывавших ему помощь.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«В ходе мониторинга СМИ Севастополя были выявлены сведения о том, что медработники прибыли по адресу к мужчине, которому по состоянию здоровья требовалось оказание помощи. Однако находившийся в нетрезвом состоянии пациент начал оскорблять сотрудников бригады «скорой помощи», препятствовать необходимым манипуляциям, а по прибытии в приемный покой нанес несколько ударов фельдшеру и медработнику», – рассказала Постнова.
После проверки, организованной по поручению руководителя главка Владимира Терентьева, следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям мужчины.
29 июня в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю сообщили, что 64-летний мужчина препятствовал медработникам в оказании ему помощи, грубо высказывался в их адрес и в итоге нанес несколько ударов фельдшеру. После этого медработник в автомобиле «скорой» нажал «тревожную» кнопку вызова Росгвардии.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольская семья восстановила оружия и бомб на восемь лет тюрьмы. Нездоровое увлечение следами Второй мировой войны разрушило ФСБ.
Полицейские изъяли у крымчанина катер. Сотрудники транспортной полиции изъяли у крымчанина катер «Аляска» с системой для парасейлинга, который не отвечал требованиям безопасности.
Симферополец предстанет перед судом за пособничество в «фиктивной регистрации». Житель Симферополя содействовал 29 иностранцам в получении фиктивной регистрации.
Проверки соблюдения ограничений в Крыму будут проводить по ночам. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать ночные проверки соблюдения бизнесом в республике коронавирусных ограничений.
У берегов Крыма обнаружили неизвестное затонувшее судно
Подводная экспедиция крымской поисковой организации «Батарея 29БИС» наткнулась на неизвестное судно, лежащее на глубине семи метров на траверзе Керчи.
Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна
Из-за роста числа заболевших COVID-19 в курортном Судаке может быть введен жесткий локдаун.
В Крыму уже более 300 новых заражений
За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.
Турист: Россия сама не признает Крым
Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.
вчера
Аксенов пригрозил крымчанам и туристам локдаунами
23 часа назад
В Крыму хотят запретить автобусные экскурсии
В случае несоблюдения в Крыму масочного режима в условиях пандемии коронавируса в экскурсионных автобусах, этот вид деятельности будет запрещен на полуострове, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.