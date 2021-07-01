По факту нападения пьяного пациента на медиков в Севастополе проводят проверку

Следователи проводят проверку по факту нападения нетрезвого мужчины на медиков, оказывавших ему помощь.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе мониторинга СМИ Севастополя были выявлены сведения о том, что медработники прибыли по адресу к мужчине, которому по состоянию здоровья требовалось оказание помощи. Однако находившийся в нетрезвом состоянии пациент начал оскорблять сотрудников бригады «скорой помощи», препятствовать необходимым манипуляциям, а по прибытии в приемный покой нанес несколько ударов фельдшеру и медработнику», – рассказала Постнова.

После проверки, организованной по поручению руководителя главка Владимира Терентьева, следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям мужчины.

29 июня в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю сообщили, что 64-летний мужчина препятствовал медработникам в оказании ему помощи, грубо высказывался в их адрес и в итоге нанес несколько ударов фельдшеру. После этого медработник в автомобиле «скорой» нажал «тревожную» кнопку вызова Росгвардии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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