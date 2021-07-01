Оштрафованные монахи покинут территорию севастопольского заказника

Лица, поселившиеся на особо охраняемой территории в Балаклавском районе Севастополя, были оштрафованы и должны покинуть участок заказника «Байдарский».

Об этом в ходе пленарного заседания в Законодательном собрании региона сообщила директор департамента экологии и природных ресурсов Севастополя Юлия Гаврилова.

«Позиция Севприроднадзора одинаковая ко всем подобным ситуациям – произошло административное правонарушение: у нас было административное расследование, установлен факт правонарушения. На сегодняшний день предъявлен штраф, лица, которые там находятся, будут перемещаться с этой территории», – заявила Юлия Гаврилова, отвечая на вопрос депутата Антона Пархоменко.

Глава природоохранного ведомства отметила, что Лесной кодекс Российской Федерации предусматривает предоставление участков религиозным организациям, однако вести свою деятельность на особо охраняемой территории – недопустимо.

Напомним, что о нескольких двухэтажных срубах, появившихся в полутора километрах от популярного места отдыха «Торопова дача», СМИ сообщали в марте текущего года. Как выяснили журналисты, на природной территории действовало монашеское поселение, именуемое Царской пустынькой, которое в будущем планировалось обнести забором.

Позже иеродиакон Каллист Филимонов сообщил журналистам, что разрешение на создание Царской Пустыньки священнослужители получили от экс-губернатора Дмитрия Овсянникова, однако признался, что строительство здесь началось до получения всех необходимых документов.

В апреле 2021 года Севприроднадзор официально заявил, что не располагает никакими документами, разрешающими осуществлять строительство на данной территории, ввиду чего было возбуждено административное расследование.

Покинут ли монахи лесную территорию полностью или продолжат свою деятельность, но уже за границами ООПТ – пока неизвестно. Нерешенной пока остается и судьба возведенных в заказнике капитальных объектов.

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