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Власть

Организаторы кино-и видеосъемок в Ялте будут оплачивать заезд своих машин на набережную

09:28 четверг, 1 июля 2021
Ялта

Киносъемочные группы будут получать разрешение на работу в Ялте.

Это, в частности, предусмотрено Порядком выдачи согласований на проведение кино- и видеосъемок на территориях общего пользования муниципального образования, утвержденного постановлением администрации города.

«Съемки, проводящиеся для создания коммерческой кино- и видеопродукции, в том числе документальных и художественных фильмов, телепрограмм и телесериалов, развлекательных передач, музыкальных клипов, рекламных роликов, и прочие считаются коммерческими и осуществляются на предварительной платной основе», – подчеркивается в подписанном главой администрации Ялты документе.

В частности, в соответствии с установленным порядком за заезд специального транспорта для проведения кино- и видеосъемок на гранитное покрытие набережной им. В.И. Ленина, улицы Пушкинской или Приморского парка предполагается взимать плату в бюджет муниципального образования в размере 540 рублей за каждый автомобиль в день. «Эти деньги будут направлены на восстановление поврежденного гранитного покрытия», – уточняется в документе.

При этом постановление предусматривает, что съемки новостных сюжетов, которые «проводятся для информирования общественности о важных событиях в жизни Республики Крым и муниципального образования», являются некоммерческими и осуществляются «при участии и содействии» администрации Ялты на безвозмездной основе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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