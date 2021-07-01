На всякий случай: Ялта закупила раскладушки, палатки и сухпайки

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Власти Ялты закупили палатки, раскладушки, наборы индивидуального рациона питания, громкоговорители, респираторы и фильтры для компрессора.

Результаты определения поставщиков на эти товары опубликованы на портале госзакупок.

В частности, порядка 84 тыс руб администрация города потратила на две так называемые штабные палатки-шатры, которые должны представлять собой многофункциональные шатры с двускатной крышей. Палатки длиной не менее 3,4 и шириной не менее 4,1 с площадью пола в 13,5 кв. м должны быть оснащены панорамными окнами, широкими входами на торцевых стенках, москитной сеткой на всех окнах и входах, отверстием для дымохода, системой вентиляции.

Три десятка алюминиевых складных раскладушек для администрации поставят за 160,2 тыс руб, десять громкоговорителей – за 55,4 тыс руб.

Кроме того, 300 комплектов индивидуального рациона питания (ИРП) обойдутся властям Ялты в 182,3 тыс руб. В каждом сухпайке, который по составу напоминает ИРП военнослужащих, должно быть не менее 277 г жиров, 115 г белков, 480 г углеводов. Весить набор должен не менее 2 кг.

Примечательно, что каждый из тендеров был размещен властями Ялты ориентировочно за 10 дней до обрушившегося на город ливня, который послужил причиной наводнения. Результаты определения поставщиков при этом стали известны 29 и 30 июня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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