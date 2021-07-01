Происшествия
Мотоциклист насмерть разбился близ набережной в Евпатории
В Евпатории мотоциклист разбился в ДТП на улице Лазурная Набережная, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
49-летний водитель мотоцикла на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание мотоцикла. В момент происшествия мотоциклист был без защитного шлема, в результате чего получил травму голову, не совместимую с жизнью.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее в Евпатории туристка с сыном упали в воду из-за неисправного аттракциона. Женщина получила травмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе на производстве за год было травмировано 27 человек. О производственном травматизме в городе Севастополе за 2020 год сообщает Крымстат.
Автобус из Крыма въехал в грузовик под Ростовом-на-Дону. В Ростовской области автобус, ехавший из Крыма в Тольятти, столкнулся с грузовиком, два человека пострадали.
В Севастополе пьяный пенсионер напал на медиков «скорой». В Севастополе сотрудникам Росгвардии пришлось усмирять нетрезвого пенсионера, который сначала утроил дебош в машине скорой помощи, а потом в приемном покое больницы.
На «Тавриде» фура протаранила стоящий на обочине грузовик. На трассе «Таврида» в районе села Мичуринское произошло ДТП с участием двух грузовиков, пострадал один человек.
В Крыму уже более 300 новых заражений
За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 1 июля фото
Сегодня, 1 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Лавандовые поля Крыма скоро пойдут под скос
Через 9-15 дней в Крыму начнется сбор лаванды, на фоне которой так любят проводить фотосессии жители и гости полуострова.
Украину обвинили в катастрофическом потопе в Ялте
В Крыму решили, что в потопе, который обрушился на Керчь и Ялту, виновата Украина.
27 июня
Турист: Россия сама не признает Крым
21 час назад
Аксенов пригрозил крымчанам и туристам локдаунами
20 часов назад
С 1 июля в Крыму подорожает электроэнергия
С 1 июля 2021 года вступают в силу новые тарифы на потребление электроэнергии, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».