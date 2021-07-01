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Происшествия

Мотоциклист насмерть разбился близ набережной в Евпатории

10:12 четверг, 1 июля 2021
Евпатория

В Евпатории мотоциклист разбился в ДТП на улице Лазурная Набережная, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

49-летний водитель мотоцикла на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание мотоцикла. В момент происшествия мотоциклист был без защитного шлема, в результате чего получил травму голову, не совместимую с жизнью.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Евпатории туристка с сыном упали в воду из-за неисправного аттракциона. Женщина получила травмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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