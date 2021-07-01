Потоп в Крыму
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Ливень столетия: ЮБК побил рекорд по осадкам
фото © Новости Крыма
В последний раз ливни такой силы, что обрушились на Ялту в середине июня, были отмечены в 1910 году.
Об этом начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила на пресс-конференции.
«Не стоит этого бояться. Последний раз такие события в Крыму наблюдались на Южном берегу в 1910 году. Случаются они очень редко. За всю историю наблюдений было только один раз», — сообщила Любецкая.
Она также отметила, что ливни вызвал сформировавшийся над территорией Краснодарского края мощный циклон, направившийся затем в Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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