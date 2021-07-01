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Власть

Лавандовые поля Крыма скоро пойдут под скос

07:07 четверг, 1 июля 2021
Лавандовые поля Крыма скоро пойдут под скос

фото © crimea.vgorode.ua

Через 9-15 дней в Крыму начнется сбор лаванды, на фоне которой так любят проводить фотосессии жители и гости полуострова.

Об этом рассказал соучредитель Научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма, генеральный директор косметической компании «Крымская Роза» Иван Гладун, пишет КП-Крым.

Из крымской лаванды сделают гидролат и эфирное масло, превосходящее по своим качествам французские аналоги.

«Крымское лавандовое масло не уступает по качеству болгарскому и французскому. Оно пользуется даже большим спросом. Дело в том, что во Франции выращивается по большей части лавандин. Он дает в несколько раз больше эфирного масла, но из-за большего содержания камфоры имеет более грубый запах. Поэтому при производстве косметики мы используем исключительно крымское лавандовое масло», — отметил эксперт.

Сейчас общая площадь лаванды узколистной и розы эфиромасличной — более 1113 га, из них около 790 га находятся в стадии плодоношения.

По данным Министерства сельского хозяйства РК, в прошлом году аграрии заложили еще более 100 га многолетних эфиромасличных культур. В этом году планируют заложить еще 127 га.

В тексте использованы материалы: Форпост

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