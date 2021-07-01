Крымским футбольным командам не разрешат играть ни в России, ни в Европе

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Футбольные команды из Крыма не смогут участвовать в российской премьер-лиге и европейских турнирах.

О таком решении УЕФА рассказал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

«Мы задали нашим коллегам вопрос «в лоб» - ждать или не ждать участия крымских команд в российском чемпионате или в европейских футбольных турнирах? Нам четко ответили: согласно уставу УЕФА, национальная футбольная федерация или ассоциация должна быть признана ООН... В ООН большинством проголосовали за Крым, как часть Украины. Соответственно нам говорят, что УЕФА не может заявить Крымский футбольный союз как отдельную организацию, но и не может разрешить выступать крымским командам от России», - пояснил Ветоха.

Союз европейских футбольных ассоциаций дал Крыму специальный статус, который будет действовать до особого распоряжения, которого на данный момент еще не существует.Сейчас команды полуострова участвуют только в местном чемпионате. Глава КФС делится, что из-за отсутствия серьезного соперничества местный футбол не может развиваться должным образом.

«Единственное, как могут совершенствоваться талантливые футболисты из Крыма – переезжать на материк и играть за другие клубы. Сейчас мы не понимаем силу нашего чемпионата, потому что нам нужно проводить дружеские матчи, но к нам никого не пускают и нам выезжать не дают», - подытожил Ветоха.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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