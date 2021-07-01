Спорт
Крымским футбольным командам не разрешат играть ни в России, ни в Европе
фото © Новости Крыма
Футбольные команды из Крыма не смогут участвовать в российской премьер-лиге и европейских турнирах.
О таком решении УЕФА рассказал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.
«Мы задали нашим коллегам вопрос «в лоб» - ждать или не ждать участия крымских команд в российском чемпионате или в европейских футбольных турнирах? Нам четко ответили: согласно уставу УЕФА, национальная футбольная федерация или ассоциация должна быть признана ООН... В ООН большинством проголосовали за Крым, как часть Украины. Соответственно нам говорят, что УЕФА не может заявить Крымский футбольный союз как отдельную организацию, но и не может разрешить выступать крымским командам от России», - пояснил Ветоха.
Союз европейских футбольных ассоциаций дал Крыму специальный статус, который будет действовать до особого распоряжения, которого на данный момент еще не существует.Сейчас команды полуострова участвуют только в местном чемпионате. Глава КФС делится, что из-за отсутствия серьезного соперничества местный футбол не может развиваться должным образом.
«Единственное, как могут совершенствоваться талантливые футболисты из Крыма – переезжать на материк и играть за другие клубы. Сейчас мы не понимаем силу нашего чемпионата, потому что нам нужно проводить дружеские матчи, но к нам никого не пускают и нам выезжать не дают», - подытожил Ветоха.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Посольство США поддержало решение УЕФА по новой форме с Крымом сборной Украины. Посольство США в Киеве отреагировало на решение УЕФА по утверждению новой формы украинской сборной, на которой изображена карта Украины, что возмутило Россию так как на контуре присутствует Крым.
В УЕФА приняли крымскую форму сборной Украины. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет претензий к новой форме сборной Украины для участия в предстоящем Евро-2020.
«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС. Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.
В возрасте 37 лет умер известный крымский футболист Сергей Ференчак. Сегодня, 20 мая, стало известно, что умер 37-летний футболист Сергей Ференчак.
Крымским футбольным командам не разрешат играть ни в России, ни в Европе
Футбольные команды из Крыма не смогут участвовать в российской премьер-лиге и европейских турнирах.
У берегов Крыма обнаружили неизвестное затонувшее судно
Подводная экспедиция крымской поисковой организации «Батарея 29БИС» наткнулась на неизвестное судно, лежащее на глубине семи метров на траверзе Керчи.
Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах
В Стрелецкой бухте Севастополя по-прежнему пилят списанные корабли, нанося ущерб экологии.
Турист: Россия сама не признает Крым
Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.
вчера
Дождливая погода возвращается в Крым
Очередной циклон 3 июля принесет в Крым дожди.