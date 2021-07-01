Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму обещают вакцинировать 100 процентов работников гостиниц и отелей ● Заболеваемость молодежи коронавирусом стремительно растет в Крыму ● Почему загар опасен для привитых от короновируса ● В Крыму уже более 300 новых заражений ● В Крыму хотят запретить автобусные экскурсии
Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна
фото © Новости Крыма
Из-за роста числа заболевших COVID-19 в курортном Судаке может быть введен жесткий локдаун.
Об этом горожан предупредил глава администрации города Игорь Степиков.
«В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна», - написал Степиков в Facebook. Он подчеркнул, что такие меры неминуемо отразятся на работе всей курортно-туристической сферы и нанесут урон экономике города.
Глава Судака призвал горожан и гостей города строго соблюдать требования Указа главы РК и противоэпидемические мероприятия.
«Прошу жителей округа, особенно работников курортной сферы, принять активное участие в вакцинации», - подчеркнул он.
Кроме того, мэр предупредил, что в городе ежедневно работают мониторинговые группы, которые ведут контроль соблюдения антиковидных мер.
«Безусловно, каждый из жителей и гостей нашего курорта должен проявить высокую ответственность, не забывать об обязательном соблюдении социальной дистанции и масочного режима, сознательно подойти к вопросу вакцинации. Будет ли введен локдаун в Судаке, зависит от нас с вами», - подытожил Степиков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Заболеваемость молодежи коронавирусом стремительно растет в Крыму. Доля молодых людей в структуре заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму растет.
В Крыму уже более 300 новых заражений. За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.
«Полная анархия»: на крымских курортах игнорируют антиковидные ограничения. В курортных городах и поселках Крыма практически полностью игнорируют антиковидные запреты.
В Крыму подтвердили индийский и британский штаммы коронавируса. По результатам секвенирования на территории Республики Крым были выделены не только традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, но также британский и индийский штаммы.
У берегов Крыма обнаружили неизвестное затонувшее судно
Подводная экспедиция крымской поисковой организации «Батарея 29БИС» наткнулась на неизвестное судно, лежащее на глубине семи метров на траверзе Керчи.
Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна
Из-за роста числа заболевших COVID-19 в курортном Судаке может быть введен жесткий локдаун.
В Крыму уже более 300 новых заражений
За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.
Турист: Россия сама не признает Крым
Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.
вчера
Аксенов пригрозил крымчанам и туристам локдаунами
23 часа назад
В Крыму хотят запретить автобусные экскурсии
В случае несоблюдения в Крыму масочного режима в условиях пандемии коронавируса в экскурсионных автобусах, этот вид деятельности будет запрещен на полуострове, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.