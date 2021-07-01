Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна

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Из-за роста числа заболевших COVID-19 в курортном Судаке может быть введен жесткий локдаун.

Об этом горожан предупредил глава администрации города Игорь Степиков.

«В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна», - написал Степиков в Facebook. Он подчеркнул, что такие меры неминуемо отразятся на работе всей курортно-туристической сферы и нанесут урон экономике города.

Глава Судака призвал горожан и гостей города строго соблюдать требования Указа главы РК и противоэпидемические мероприятия.

«Прошу жителей округа, особенно работников курортной сферы, принять активное участие в вакцинации», - подчеркнул он.

Кроме того, мэр предупредил, что в городе ежедневно работают мониторинговые группы, которые ведут контроль соблюдения антиковидных мер.

«Безусловно, каждый из жителей и гостей нашего курорта должен проявить высокую ответственность, не забывать об обязательном соблюдении социальной дистанции и масочного режима, сознательно подойти к вопросу вакцинации. Будет ли введен локдаун в Судаке, зависит от нас с вами», - подытожил Степиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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