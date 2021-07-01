Какой сегодня праздник 1 июля

фото © pixabay.com

Сегодня, 1 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День ветеранов боевых действий

1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится все более известной. С 2009 года данный праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых.

Идея создания единого праздника в кругу ветеранов боевых действий, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран, ходит уже давно. Неформально они начали отмечать его еще в начале 21 века. Это было вызвано их желанием собираться в один день, не привязанный к тому или иному событию многочисленных войн, участниками которых им суждено было стать (в настоящее время в России существуют отдельные памятные даты – Дни воинской славы и другие праздники, приуроченные к истории конкретных военных действий).

День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России

В 2011 году с размахом отмечалось 350-летие добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства. Эта праздничная дата утверждена законом Республики Бурятия от 11 марта 2011 года.

Интересно, что научные споры вокруг самой цифры «350 лет» тянулись очень долго. Противники этой даты отсылали оппонентов к трудам «Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири 1032–1882 годов» и «Полное собрание законодательных актов Российской империи с 1649 по 1913 годы», где, по их словам, нет и намека на точную дату вхождения Бурятии в состав Российской империи. Как, впрочем, нет и самой Бурятии ни на одной из карт России или зарубежных государств того периода.

Сторонники теории о «350-летии дружбы России и Бурятии» ссылались на то, что в 1959 году проходило празднование 300-летия добровольного присоединения, и логично отпраздновать 350-летие через полвека после той даты — в 2009 году. Изначально в Бурятии так и хотели поступить. Но затем, после «дополнительных консультаций с научным сообществом», за точку отсчета была взята дата основания Верхнеудинского острога в 1661 году, а празднование перенеслось на 2011 год.

Макушка лета - Сенозарница (Ярилин день)

Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.

Также сегодня, 1 июля, отмечают такие праздники:

- День сотрудника отдела налоговых преступлений в России

- День архитектуры в Украине

- Международный день шутки (International Joke Day)

- День Куриного Бога

- День изобретения солнцезащитных очков

- День заплетальщиков

- День имбирного печенья (National Gingersnap Day) в США

- День матери в Южном Судане

- День Канады (Canada Day)

- Праздник Джулая в Болгарии

- День Коммунистической партии Китая

- День скаута в Таиланде

- День креативного мороженого (National Creative Ice Cream Flavors Day) в США

- День свободы в Суринаме

- День инженера в Мексике

Сегодня именины празднуют: Феодул, Ипатий, Леонтий, Эразм, Еферий.

Что происходило 1 июля в прошлые годы

1200 - В Китае впервые упомянуты солнечные очки в виде пластин кварца.

1569 - Люблинской унией создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).

1643 - Началось 6-летнее заседание Вестминстерской Ассамблеи, реформировавшей англиканскую церковь.

1661 - заключен мирный договор между Россией и Швецией, завершена Русско-шведская война 1656-1658.

1813 - Английский парламент отменил монополию Ост-Индской компании на торговлю с Индией.

1863 - Начинается битва при Геттисберге, решающее сражение войны между Севером и Югом.

1890 - Англия и Германия разделили зоны влияния в Африке.

1910 - Во Львове состоялась демонстрация с требованием открыть украинский университет.

1915 - Первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме «Дочь богов».

1917 - В России впервые осуществлен переход на летнее время.

1937 - Совнарком Украины принял закон о создании в республике заповедников.

1940 - В Японии введены ограничения на торговлю сахаром и спичками.

1952 - За «подрывную деятельность» запрещена компартия США.

1964 - Замужние женщины в Квебеке получили равные права с мужчинами.

1966 - В колхозах впервые введена ежемесячная зарплата.

1970 - Легализация абортов в Нью-Йорке.

1989 - В Киеве создан Народный рух Украины.

1996 - Пласидо Доминго стал художественным руководителем Вашингтонской оперы.

2000 - В Лондоне прошел «парад гордости» лесбиянок и гомосексуалистов.

2009 - Американские войска были выведены из городов Ирака, передав контроль над ними иракским силам безопасности.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 июля. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 29 июня. Сегодня, 29 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 28 июня. Сегодня, 28 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 27 июня. Сегодня, 27 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 26 июня. Сегодня, 26 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.