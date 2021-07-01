Власть
Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах
фото © forpostsevastopol.ru
В Стрелецкой бухте Севастополя по-прежнему пилят списанные корабли, нанося ущерб экологии.
Несмотря на то, что занятых коммерцией граждан уже прогоняли, они все равно вернулись, написал в своем телеграмм-канале ForPost.
Чиновники говорят, что возмущены происходящим, однако как-либо повлиять на ситуацию не в состоянии.
«Видимо, губернатору придется просить у командующего Черноморским флотом прекратить нарушение законодательства, иначе никак», - считают авторы канала.
Руководитель департамента транспорта Павел Иено знает о ситуации. Он рассказал о происходящем губернатору города Михаилу Развожаеву.
Иено сообщил, что распил происходит на территории военных, и он не может что-либо на ней запрещать делать. Он считает, что губернатор обратиться по этому вопросу к командующему Черноморским флотом.
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