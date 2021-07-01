Глава администрации Сакского района Крыма ушел в отставку

Глава администрации Сакского района Крыма Михаил Слободяник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня провел встречу с главой администрации Сакского района Михаилом Дмитриевичем Слободяником. По результатам встречи Михаил Дмитриевич написал заявление об увольнении по собственному желанию. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации района», – написал Аксенов.

Аксенов отметил, что причина увольнения – невыполнение поставленных задач и слабое административное воздействие. Правоохранители проведут проверку Сакского района.

«В частности, есть претензии к генеральным планам прибрежных территорий населенных пунктов, а также большие вопросы по поводу хаотичной продажи прибрежных территорий при молчаливом согласии сотрудников администрации, – добавил Аксенов. – Создана рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, Прокуратуры, Следственного комитета, которая будет проверять Сакский район. Все решения, связанные с изменением генплана района, будут перепроверены. Результаты проверки будут опубликованы».

В апреле стало известно, что на территории пляжа близ села Витино Сакского района ведется незаконная стройка. Тогда Слободяник сообщил Крыминформу, что законность строительства проверяет межведомственная комиссия. Также стройкой заинтересовались правоохранители. По факту застройки возбуждено уголовное дело.

Также ведется следствие по факту незаконного размещения 150 нестационарных торговых точек в Новофедоровке Сакского района. По данным СК, должностные лица администрации заключили контракт на размещение объектов, но не предусмотрели обязательство для коммерсанта платить за это.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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