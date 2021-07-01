Общество
Дождливая погода возвращается в Крым
фото © www.kommersant.ru
Очередной циклон 3 июля принесет в Крым дожди.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«В связи с образованием очередного циклона, с 3 июля по 8 июля пройдут грозовые дожди. В центральных, южных и восточных районах Крыма – сильные. Температура воздуха понизится на 4-5 градусов и составит днем 25-30 градусов, ночью 17-22 градуса», – уточнила Любецкая.
С 10 июля и до середины месяца в Крыму установится жаркая погода. Днем воздух прогреется до 30-35 градусов. При этом ночные температуры будут тоже высокими.
Ранее Любецкая заявила, что июньские ливни в Ялте стали крупнейшими за последний век.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ливень столетия: ЮБК побил рекорд по осадкам. В последний раз ливни такой силы, что обрушились на Ялту в середине июня, были отмечены в 1910 году.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 1 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 1 июля.
Прогноз погоды в Крыму на среду 30 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 30 июня.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 29 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 29 июня.
Крымским футбольным командам не разрешат играть ни в России, ни в Европе
Футбольные команды из Крыма не смогут участвовать в российской премьер-лиге и европейских турнирах.
У берегов Крыма обнаружили неизвестное затонувшее судно
Подводная экспедиция крымской поисковой организации «Батарея 29БИС» наткнулась на неизвестное судно, лежащее на глубине семи метров на траверзе Керчи.
Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах
В Стрелецкой бухте Севастополя по-прежнему пилят списанные корабли, нанося ущерб экологии.
Турист: Россия сама не признает Крым
Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.
вчера
Дождливая погода возвращается в Крым
Очередной циклон 3 июля принесет в Крым дожди.