Дождливая погода возвращается в Крым

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Очередной циклон 3 июля принесет в Крым дожди.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«В связи с образованием очередного циклона, с 3 июля по 8 июля пройдут грозовые дожди. В центральных, южных и восточных районах Крыма – сильные. Температура воздуха понизится на 4-5 градусов и составит днем 25-30 градусов, ночью 17-22 градуса», – уточнила Любецкая.

С 10 июля и до середины месяца в Крыму установится жаркая погода. Днем воздух прогреется до 30-35 градусов. При этом ночные температуры будут тоже высокими.

Ранее Любецкая заявила, что июньские ливни в Ялте стали крупнейшими за последний век.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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