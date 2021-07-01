Более 500 жителей Ялты частично и полностью потеряли имущество

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538 жителей Ялты признаны пострадавшими от ЧС и потерявшими свое имущество частично или полностью.

Об этом сообщила замглавы администрации Ялты Оксана Валуйских.

Всего, по словам чиновницы, власти получили уже более 800 обращений от местных жителей о понесенном ущербе.

«Сегодня последний день, когда мы принимаем заявки от граждан, имущество которых было утрачено вследствие ЧС. Все заявки принимаются до 24:00. У нас для этого созданы колл-центры в ЕДДС круглосуточно, в департаменте соцполитки и в администрации города Ялта, - напомнила Валуйских. – У нас работает 20 мобильных групп, которые выезжают по адресам и обследуют имущество».

На сегодняшний день 317 человек уже получили выплаты, в целом составившие 22 миллиона рублей. Речь идет о первичных выплатах в 10 тысяч, а также в 50 и 100 тысяч для тех, кто частично или полностью потерял имущество.

«Хочу обратить внимание, что мы запускаем программу выплат пострадавшим гражданам из местного бюджета, при которой люди, которые утратили свое имущество частично, получат пять прожиточных минимумов, а те, кто утратил имущество полностью, получат 10 прожиточных минимумов. Выплаты будут рассчитываться из расчета на одну семью», - уточнила представитель администрации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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