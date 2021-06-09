Жителя Беларуси в Крыму посадили на восемь лет

В Черноморском районе Крыма правоохранители задержали гражданина Белоруссии, у которого обнаружили крупную партию наркотиков.

Установлено, что сбывать он их не собирался, но пытался перевезти из Российской Федерации в Беларусь.

Наркотики были изъяты, а иностранец предстал перед Черноморским районным судом, который назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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