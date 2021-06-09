Происшествия
Жительница Севастополя не простила своему сыну угрозу убийством
Нахимовский районный суд Севастополя приговорил к 11 месяцам заключения местного жителя 1980 года рождения, угрожавшего убийством собственной матери.
Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Инцидент произошел в декабре 2020 года, когда пьяный мужчина, находясь в своей квартире на улице Горпищенко, поссорился с матерью. В ходе конфликта севастополец угрожал ей убийством, а в подтверждение своих слов даже замахнулся на маму ножом. Учитывая агрессивное поведения сына, женщина восприняла его слова серьезно.
Примечательно, что мужчина уже не в первый раз позволил себе преступную выходку – за угрозы убийством матери ранее он получил условный срок. Принимая во внимание данный факт, в этот раз суд приговорил его к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор, как отмечается, не вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Форпост
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