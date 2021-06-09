Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +22
море +15

Происшествия

Жительница Севастополя не простила своему сыну угрозу убийством

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил к 11 месяцам заключения местного жителя 1980 года рождения, угрожавшего убийством собственной матери.

Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре 2020 года, когда пьяный мужчина, находясь в своей квартире на улице Горпищенко, поссорился с матерью. В ходе конфликта севастополец угрожал ей убийством, а в подтверждение своих слов даже замахнулся на маму ножом. Учитывая агрессивное поведения сына, женщина восприняла его слова серьезно.

Примечательно, что мужчина уже не в первый раз позволил себе преступную выходку – за угрозы убийством матери ранее он получил условный срок. Принимая во внимание данный факт, в этот раз суд приговорил его к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор, как отмечается, не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

За водителями на дорогах будут следить скрытно. Министерство внутренних дел представило новый проект приказа, который регламентирует скрытый надзор за соблюдением Правил дорожного движения.

Судье из Ялты оставили в силе приговор по делу о госизмене. Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты судьи Ялтинского городского суда по делу о государственной измене и оставил без изменений заочный приговор в виде 12 лет лишения свобода с конфискацией имущества.

В вытрезвитель - по новым правилам: что изменилось. В России утверждены новые правила доставки пьяных граждан в вытрезвители: попасть в такое учреждение теперь можно с улицы или прямо из дома.

Керчанину грозит срок за ДТП с троллейбусом и пострадавшей пассажиркой. Житель Керчи предстанет перед судом за то, что спровоцировал ДТП, в котором пострадала пассажирка троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Власть
Facebook забанил губернатора Севастополя

Facebook забанил губернатора Севастополя

Социальная сеть Facebook отменила предоставление значка верификации (синей «галочки») аккаунту главы Севастополя Михаила Развожаева.

Власть
Стало известно почему провалилась новая дорога в Крыму

Стало известно почему провалилась новая дорога в Крыму

Провал дорожного полотна на Евпаторийском шоссе в Симферополе, произошедший накануне, связан с повреждением водопровода при строительстве коллектора глубокого заложения.

Санкции
В ЕС одобрили продление санкций против Крыма еще на год

В ЕС одобрили продление санкций против Крыма еще на год

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на год санкций «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя».

Актуальные темы

Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше

Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.

7 июня

Водный кризис
В Севастополе не будут возвращать подачу горячей воды горожанам

В Севастополе не будут возвращать подачу горячей воды горожанам

Это слишком дорого и не имеет смысла. Рассчитывать, как и прежде, придется на собственные силы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации