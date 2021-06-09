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Происшествия

Вооруженные налетчики ограбили офис риелторской компании в Симферополе

Крымские полицейские задержали налетчиков, которые во время разбойного нападения на офис риелторского агентства украли свыше 20 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В полицию обратился сотрудник агентства недвижимости, расположенного в центре города, и сообщил, что в помещение офиса ворвались двое неизвестных, которые с применением пистолета завладели денежными средствами в сумме 20 миллионов рублей, 2 500 евро и 20 тысяч долларов, – говорится в сообщении. – По подозрению в совершении разбоя установлены и задержаны трое мужчин: 47-летний и 35-летний жители крымской столицы, а также 38-летний житель Алушты, ранее судимый за вымогательство».

В МВД отметили, что один из задержанных не принимал непосредственного участия в нападении, но был знаком с потерпевшим и поэтому знал, что в офисе будет находиться крупная сумма денег. Его подельники вошли в офис, стали угрожать мужчине и заставили лечь на пол, затем связали и избили его. Потерпевший получил многочисленные телесные повреждения, в том числе перелом основания свода черепа.

«Забрав деньги из сейфа и со стола офиса, злоумышленники скрылись на автомобиле. В настоящее время от всех задержанных получены признательные показания. С их слов, после совершенного преступления они поровну разделили денежные средства, – уточнили в МВД. – Сотрудниками полиции в ходе проведенных санкционированных обысков по местам проживания задержанных изъяты все похищенные в результате разбоя денежные средства. Также в автомобиле одного из фигурантов изъято орудие преступления – пистолет».

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет колонии. Фигуранты дела находятся в изоляторе временного содержания.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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