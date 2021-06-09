Власти Крыма уточнили, каким отелям и гостиницам разрешено работать в этом году

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В 2021 году смогут работать только отели, взявшие на себя обязательства по соблюдению требований Роспотребнадзора, сообщают в Минкурортов Крыма.

«В 2021 году, как и в 2020 году, могут работать только объекты размещения, взявшие на себя юридические обязательства по соблюдению актуальных санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора», – говорится в информации ведомства.

Для этого необходимо заполнить форму обязательств по организации работы санаторно-курортного или гостиничного комплекса при осуществлении деятельности «в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В ведомстве отметили, что деятельность отелей без заполнения данной формы является нарушением указа российского главы Крыма Сергея Аксенова «О введении режима повышенной готовности» и влечет за собой административную ответственность.

По данным Минкурортов Крыма, на сегодня, более 7 тысяч сотрудники санаторно-курортной сферы по всему Крыму прошли централизованную вакцинацию, не считая, тех, кто вакцинируется в частном порядке.

«Безопасность по-прежнему остается главным показателем проведения курортного сезона. Важность соблюдения требований Роспотребнадзора растет на фоне рекордного туристического потока в республику. Несмотря на то, что сняты некоторые ограничения, эпидемиологические риски по-прежнему сохраняются», – цитирует пресс-служба министерства главу ведомства Вадима Волченко.

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