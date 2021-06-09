Власть
В Ялте опять заговорили о набережной от Ливадии до грузового порта
фото © Новости Крыма
До конца 2021 года в Ялте будут обследованы парки, виноградники и прибрежная зона от мыса Айя до Алушты для того, чтобы выявить потенциальные объекты культурного наследия и включить их в соответствующих реестр.
Также готовятся предложения по созданию максимально протяженных и эстетически привлекательных пешеходных маршрутов в парках, соединяющих их «коридорах» и прибрежной зоне. Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Первый такой проект – создание единой променадной зоны – Большой южнобережной набережной от Ливадии до грузового порта уже разрабатывается и совсем скоро будет представлен ялтинцам», — пообещала она.
Янина Павленко добавила, что сегодня ЮБК не имеет единого охранного статуса, поэтому памятники природы, истории и культуры взяты под государственную охрану «лишь точечно».
«Необходим комплексный подход и комплексная защита. А значит — Закон «О ЮБК»! Собрались на первый «мозговой штурм». От всего сердца благодарю куратора проекта — Советника Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимира Ильича Толстого», — отметила Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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