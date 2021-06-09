В Ялте нашли первых нарушителей «режима тишины» на стройках

За первую неделю действия постановления администрации Ялты о запрете на ведение строительных работ представители муниципального контроля провели 12 рейдов по контролю «режима тишины».

Результатами пока стали два протокола. Об этом сообщили в администрации Ялты.

По словам начальника департамента муниципального контроля Вадима Ковалева, за день сотрудники проверяют по несколько сообщений от местных жителей, которые жалуются на ту или иную не остановленную стройку.

«Сначала вручаем уведомление о необходимости прекратить работы, если продолжают - составляем протоколы. Сейчас совместно с прокуратурой прорабатываем механизмы воздействия на юридических лиц. Много нарушений также фиксируется при частном строительстве. Много нарушений в Гурзуфе», - перечислил Ковалев, добавив, что многократные жалобы ялтинцев поступали и на продолжающиеся стройки в Форосе и в Алупке.

Пока до административных протоколов дошли два дела. Кто именно оказался злостным нарушителем, чиновник не уточнил. Он также отметил, что в некоторых случаях «бдительность горожан переходит границы».

«Иногда доходит до смешного. Горожане видят проезжающий грузовик со стройматериалами и сразу же звонят нам. Стоит понимать, что нужно сообщать о строительном шуме и фактически работающей строительной технике. Причем речь также не идет о внутриквартирном ремонте», - пояснил особенности реагирования начальник департамента.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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