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Происшествия

В Симферополе прогремел мощный взрыв

В Симферополе прогремел мощный взрыв

фото © Новый день

В Симферополе прогремел взрыв. Довольно мощный.

Хлопок произошел сегодня около 9 часов утра по местному времени. По словам горожан, взрыв слышали во всех районах города и пригородах. А также в Белогорском районе. Официальных комментариев пока нет.

«Мы дозвонились в региональное МЧС, но там ответили (дословно): «Мы не можем пока сказать, не знаем» и положили трубку», – пишет telegram-канал «Шо, опять?».

Пока власти разбираются в происходящем, горожане строят догадки. Наиболее популярная версия: самолет преодолел звуковой барьер (при этом инверсионного следа в небе не видели). Наиболее оригинальная: космолет воздушно-космических сил РФ совершил скачок в гиперпространство...».

В тексте использованы материалы: Новый день

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Два человека пострадали в ДТП с автобусом под Симферополем. Полицейские проводят проверку по факту столкновения в Симферопольском районе легкового автомобиля и автобуса, в котором пострадали два человека.

В Крыму ливень затопил два десятка домов: МЧС развернуло оперштаб. В Ленинском районе Крыма из-за ливня оказался затоплен участок трассы «Таврида». Кроме того, в результате перелива воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий села Приозерное.

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Это слишком дорого и не имеет смысла. Рассчитывать, как и прежде, придется на собственные силы.

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