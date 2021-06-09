Водный кризис
Развитие сюжета: Советник главы офиса президента Украины назвал условие подачи днепровской воды в Крым ● В Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в водохранилище ● Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше ● Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым ● В России озвучили первые данные геологоразведки под Азовским морем
В Севастополе не будут возвращать подачу горячей воды горожанам
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Это слишком дорого и не имеет смысла. Рассчитывать, как и прежде, придется на собственные силы.
Вопрос о возможности возвращения горожанам централизованного горячего водоснабжения был задан во время отчета главы департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова перед депутатами вице-спикером заксобрания Василием Пархоменко.
Планирует ли городская власть вернуть это благо цивилизации, или севастопольцам нужно рассчитывать на свои силы? – поинтересовался главный коммунист региона.
Напомним: на свои силы в обеспечении себя горячей водой севастопольцы рассчитывают не первое десятилетие. Об этом и напомнил глава горхоза, отвечая на вопрос Пархоменко. Сегодня, подчеркнул он, «Севтеплоэнерго» не сможет финансово обеспечить столь масштабное мероприятие, как возобновление горячего водоснабжения.
«Это будет слишком дорого для города», – подчеркнул Евгений Горлов.
Как сообщалось, в 2015 году директор ГУПС «Севтеплоэнерго» Леонид Хотулев отмечал, что на тот момент из 100 процентов возможных потребителей централизованного снабжения горячей водой осталось только 17%.
Для решения этой проблемы часть работ по восстановлению сетей горячего водоснабжения вошла в ФЦП на 2015-2020-е годы. Общая сумма затрат, связанная с «Севтеплоэнерго», оценивалась в полтора миллиарда рублей.
В тексте использованы материалы: Форпост
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