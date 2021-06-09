Водный кризис
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В Росгеологии рассказали, как продвигаются работы по поиску пресной воды для Крыма под Азовским морем
Глава Росгеологии Сергей Горьков рассказал о том, как продвигаются работы по поиску питьевой воды для Крыма на дне Азовского моря.
«Работы идут, пока говорить рано. Сейчас мы на третьей стадии наших работ, выполняем сейсмику, электроразведку. Только после четвертой мы поймем конфигурации», – ответил Горьков в интервью ТАСС на вопрос о размерах пресного водного запаса под Азовским морем.
Президент России Владимир Путин ранее сказал, что запасы пресной воды имеются в прилегающих к Крыму акваториях, под Азовским морем. После этого Сергей Аксенов сообщал, что специалисты приступили к работе по обоснованию возможности добычи пресной воды под Азовским морем.
В конце мая вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщал, что российские специалисты начали бурить скважины в Азовском море для оценки запасов пресной воды.
Аксенов утверждает, что власти Крыма намерены решить проблему орошения полей с помощью пресной воды, добытой из-под Азовского моря.
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