В ночь на 10 июня в Симферополе ограничат водоснабжение

10 июня с 00:00 связи с переключением на байпас по адресу: г. Симферополь, ул. Беспалова, будет ограничено водоснабжение части Симферополя.

Переключение байпаса затронет потребителей по следующим адресам:

ул. Беспалова (частично), ул. Г. Родионова, Ялтинское шоссе, ул. Носенко, ул. Симферопольская, ул. Волошиновых, ул. Народная, ул., Чекистов, ул. Промышленная, ул. Водников, ул. Морская, ул. Лесная, ул. Лазурная, пер. Морской, пер. Водников, ул. Щаденко (частично), ул. Родниковая, ул. Б. Хохлова, ул. З. Рухадзе, ул. С. Тюленина,ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. У. Громовой, а также прилегающие улицы и переулки.

«Вода Крыма» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас воды. Актуальные данные по ремонтным работам — на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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