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Коронавирус в Крыму

В Крыму снова растет число новых заражений

10:05 среда, 9 июня 2021
В Крыму снова растет число новых заражений

фото © strana.ua

За 8 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 91 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4765 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 122 человека, выздоровевших за весь период - 41 188 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму не уменьшается число новых заражений. За 7 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 24 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 6 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 108 случаев коронавирусной инфекции.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 5 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 8 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции.

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