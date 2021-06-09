Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе удвоят количество ковидных мониторинговых групп ● В Крыму не уменьшается число новых заражений ● Коронавирус в Севастополе: данные за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений
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За 8 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 91 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4765 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 122 человека, выздоровевших за весь период - 41 188 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму не уменьшается число новых заражений. За 7 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 24 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 6 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 108 случаев коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 5 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму снова растет число новых заражений
За 8 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции.
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