Власть
В Крыму разработали правила для водителей электросамокатов
Центр управления регионом (ЦУР) и общественники Крыма разработали рекомендации для пользователей электросамокатов с целью снизить количество инцидентов с их участием.
Водителей призывают не лавировать и не петлять при движении, не подвозить пассажиров и не брать с собой тяжелые грузы.
«С наступлением лета в соцсетях увеличилось количество сообщений об инцидентах с участием электросамокатов – тут вам и столкновения с машинами, и наезды на пешеходов на набережных Алушты, Ялты и в Гагаринском парке Симферополя», – сообщает ЦУР Крыма в своем телеграм-канале. В ответ на жалобы жителей эксперты совместно с участниками Крымского клуба пользователей электротранспорта подготовили карточки с инструкциями для самокатчиков.
В частности, водителе электросамокатов призывают относиться к поездке серьезно и соблюдать правила ПДД. Не лавировать и не петлять при движении среди пешеходов, а также не менять направление резко, а прежде убедиться в безопасности маневра.
Кроме того, ЦУР рекомендует не вставать на электросамокат в состоянии алкогольного опьянения, не подвозить пассажиров и не пытаться брать в дорогу тяжелые грузы. По возможности пользоваться велосипедными дорожками и спешиваться на «зебре».
«Мы надеемся, что владельцы электросамокатов увидят наши карточки и происшествий с электросамокатами станет меньше», – добавили в ЦУР.
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