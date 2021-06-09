В Крыму разработали правила для водителей электросамокатов

Центр управления регионом (ЦУР) и общественники Крыма разработали рекомендации для пользователей электросамокатов с целью снизить количество инцидентов с их участием.

Водителей призывают не лавировать и не петлять при движении, не подвозить пассажиров и не брать с собой тяжелые грузы.

«С наступлением лета в соцсетях увеличилось количество сообщений об инцидентах с участием электросамокатов – тут вам и столкновения с машинами, и наезды на пешеходов на набережных Алушты, Ялты и в Гагаринском парке Симферополя», – сообщает ЦУР Крыма в своем телеграм-канале. В ответ на жалобы жителей эксперты совместно с участниками Крымского клуба пользователей электротранспорта подготовили карточки с инструкциями для самокатчиков.

В частности, водителе электросамокатов призывают относиться к поездке серьезно и соблюдать правила ПДД. Не лавировать и не петлять при движении среди пешеходов, а также не менять направление резко, а прежде убедиться в безопасности маневра.

Кроме того, ЦУР рекомендует не вставать на электросамокат в состоянии алкогольного опьянения, не подвозить пассажиров и не пытаться брать в дорогу тяжелые грузы. По возможности пользоваться велосипедными дорожками и спешиваться на «зебре».

«Мы надеемся, что владельцы электросамокатов увидят наши карточки и происшествий с электросамокатами станет меньше», – добавили в ЦУР.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На выезде из Симферополя - обвал дороги. Схему движения автомобильного транспорта на выезде из Симферополя в сторону Евпатории изменят из-за образовавшейся на дороге ямы.

В центре Севастополя появился оранжево-белый лабиринт. Тренд на установку разделительных столбиков на городских дорогах добрался до центра Севастополя. В Артбухте внезапно «вырос» целый лабиринт из ярко-оранжевых конструкций.

В центре Севастополя проложат новую трассу с тоннелем. Дорога соединит Артбухту с улицей Пожарова.

Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня. Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.