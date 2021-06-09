Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса ● Севастопольские кафе будут маркировать знаками о наличии прививок от COVID-19 у персонала ● В Крыму снова растет число новых заражений ● В Симферополе удвоят количество ковидных мониторинговых групп ● В Крыму не уменьшается число новых заражений
В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями
фото © rbc.ru
За прошедшую неделю в Республике Крым отмечается рост количества пациентов с внебольничными пневмониями.
Число заболевших увеличилось в целом по региону на 15,6%, сообщил на брифинге по ситуации с COVID-19 замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков.
«Рост более чем на 10% зарегистрирован в Симферополе, в Ялте, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Красноперекопском и Первомайском районах», - перечислил он.
Кроме того, прошедшая неделя отметилась ростом заболеваемости COVID-19. Число случаев за последние семь дней выросло на 11,4% по сравнению с предыдущей неделей, пояснил чиновник.
«На текущей неделе отмечается рост заболеваемости в четырех регионах республики. Превышение среднереспубликанского показателя отмечается в Ялте, Алуште, Черноморском и Симферополе», - отметил он, добавив, что наибольший удельный вес заболевших коронавирусом приходится на Ялту, Алушту и Евпаторию.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за последние сутки в Крыму зарегистрировано 113 новых случаев заболевания коронавирусом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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