Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +20
море +15

Коронавирус в Крыму

В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями

18:11 среда, 9 июня 2021
В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями

фото © rbc.ru

За прошедшую неделю в Республике Крым отмечается рост количества пациентов с внебольничными пневмониями.

Число заболевших увеличилось в целом по региону на 15,6%, сообщил на брифинге по ситуации с COVID-19 замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«Рост более чем на 10% зарегистрирован в Симферополе, в Ялте, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Красноперекопском и Первомайском районах», - перечислил он.

Кроме того, прошедшая неделя отметилась ростом заболеваемости COVID-19. Число случаев за последние семь дней выросло на 11,4% по сравнению с предыдущей неделей, пояснил чиновник.

«На текущей неделе отмечается рост заболеваемости в четырех регионах республики. Превышение среднереспубликанского показателя отмечается в Ялте, Алуште, Черноморском и Симферополе», - отметил он, добавив, что наибольший удельный вес заболевших коронавирусом приходится на Ялту, Алушту и Евпаторию.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за последние сутки в Крыму зарегистрировано 113 новых случаев заболевания коронавирусом. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольские кафе будут маркировать знаками о наличии прививок от COVID-19 у персонала. Севастопольские заведения общественного питания смогут получать отличительные знаки, если весь их персонал будет привит от коронавирусной инфекции.

В Крыму снова растет число новых заражений. За 8 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции.

В Симферополе удвоят количество ковидных мониторинговых групп. Количество мобильных групп по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Симферополе решили увеличить вдвое – с 10 до 20.

В Крыму не уменьшается число новых заражений. За 7 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Мотоциклист поразил крымчан питбулями-эквилибристами

Мотоциклист поразил крымчан питбулями-эквилибристами

В крымском сегменте социальных сетей появилось забавное видео – мужчина на мопеде разъезжал по одной из трасс полуострова с двумя бойцовскими псами.

Власть
Facebook забанил губернатора Севастополя

Facebook забанил губернатора Севастополя

Социальная сеть Facebook отменила предоставление значка верификации (синей «галочки») аккаунту главы Севастополя Михаила Развожаева.

Коронавирус в Крыму
В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса

В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса

В Крыму власти сообщают о «большом» количестве людей, которые не привились вторым компонентом российской вакцины от СOVID-19.

Актуальные темы

Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше

Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.

7 июня

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями

В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями

За прошедшую неделю в Республике Крым отмечается рост количества пациентов с внебольничными пневмониями.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации