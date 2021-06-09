Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастопольские кафе будут маркировать знаками о наличии прививок от COVID-19 у персонала ● В Крыму снова растет число новых заражений ● В Симферополе удвоят количество ковидных мониторинговых групп ● В Крыму не уменьшается число новых заражений ● Коронавирус в Севастополе: данные за сутки
В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса
фото © pravda.com.ua
В Крыму власти сообщают о «большом» количестве людей, которые не привились вторым компонентом российской вакцины от СOVID-19.
Об этом в ходе еженедельного брифинга по ситуации с пандемией 9 июня сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
«В Крыму, к сожалению, на сегодняшний день большое количество людей, не пришедших на вакцинацию вторым компонентом. Еще раз хочу обратиться к главам администраций с просьбой и рекомендацией содействовать главным врачам на местах в проведении вакцинальной кампании», – сказал Остапенко.
По его данным, по состоянию на 9 июня в Крыму привито 252 146 человек, из них 182 301 получили второй компонент.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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