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Коронавирус в Крыму

В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса

17:07 среда, 9 июня 2021
В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса

фото © pravda.com.ua

В Крыму власти сообщают о «большом» количестве людей, которые не привились вторым компонентом российской вакцины от СOVID-19.

Об этом в ходе еженедельного брифинга по ситуации с пандемией 9 июня сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

«В Крыму, к сожалению, на сегодняшний день большое количество людей, не пришедших на вакцинацию вторым компонентом. Еще раз хочу обратиться к главам администраций с просьбой и рекомендацией содействовать главным врачам на местах в проведении вакцинальной кампании», – сказал Остапенко.

По его данным, по состоянию на 9 июня в Крыму привито 252 146 человек, из них 182 301 получили второй компонент.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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